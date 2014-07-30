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إطلاق سراح عضو مجلس النواب الليبي مصطفى أبو شاقور من قبل مختطفيه

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إطلاق سراح عضو مجلس النواب الليبي مصطفى أبو شاقور من قبل مختطفيه إطلاق سراح عضو مجلس النواب الليبي مصطفى أبو شاقور من قبل مختطفيه

عضو مجلس النواب الليبي مصطفى أبو شاقور

أعلنت أسرة الدكتور مصطفى أبوشاقور، نائب رئيس الوزراء السابق عضو مجلس النواب الليبي اليوم الأربعاء، نبأ الإفراج عنه وإطلاق سراحه من قبل مختطفيه الليلة الماضية.

وقد تم اختطاف أبوشاقور، أمس الثلاثاء، من قبل مجموعة مسلحة من أمام منزله في طرابلس.

يذكر أن أبو شاقور وهو من مدينة غريان، فاز في الانتخابات عن منطقة سوق الجمعة بطرابلس بفارق واسع عن بقية منافسيه حيث تجاوز عدد الأصوات التي فاز بها الـ14 ألف صوت، فيما بلغت عدد أصوات المنافس الذي تلاه 1900 صوت.

يشار إلى أن أبو شاقور عالم وأكاديمي متخصص في مجال الهندسة الكهربائية، وحصل على جوائز من جهات عالمية أبرزها وكالة ناسا الأمريكية، ويملك أكثر من 4 براءات اختراع.

 

أ ش أ

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