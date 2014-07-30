ضبط 5 أشخاص حال سرقتهم محول كهرباء بالعبور فى القليوبية

نجحت مباحث القليوبية في ضبط 5 أشخاص حال محاولتهم سرقة محول كهرباء بالحي الثاني بالعبور.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية إخطاراً بالواقعة ، وعلي الفور تبين ضبط ايمن .م.ع .خ 36 سنة عاطل والمحكوم عليه هارب فى القضية رقم 14587 جنح قسم مدينة نصر لسنة 2009م – تبديد ، حصر رقم 15281 لسنة 2011م ، الحكم 6 شهور بجلسة 30/6/2011 وبحوزته سلاح ابيض مطوه ، ويوسف .ص . ا.م 17 سنة عاطل والسابق اتهامه فى عدد 2 قضية مخدرات أخرهم القضية رقم 7586 جنايات قسم العبور لسنة 2014 – مخدرات وبحوزته سلاح ابيض مطوه ، وامير .ا. أ. ك 18 سنة عاطل ، وتامر .م. ر. ح 21 سنة سائق، وابراهيم .ع. ا .ا 18 سنة عاطل وذلك حال شروعهم فى سرقة محول الكهرباء رقم 6/2 أ الكائن بالحى الثانى وبحوزتهم بعض المعدات المستخدمة فى ذلك عبارة عن ” قفازات عازلة – مفاتيح ملفوفة بلاصق عازل – مفكات ملفوفة بلاصق عازل – منشار حديدى – عدد 2 عتلة حديدية ” وكذا السيارة رقم 7586 ق ط ص ماركة سوزوكى فان بيضاء اللون وجارى فحصها قيادة الرابع.

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى إرتكاب حوادث سرقة محولات الكهرباء وبيع الإجزاء النحاسية منها لتجار الخردة .

ومناقشة المتهمين أعترفوا بسرقة محول كهرباء بمنطقة الحى الثانى والمحرر بشأنها المحضر رقم 8357 جنح قسم العبور لسنة 2014م بتاريخ 27/7/2014 بلاغ وائل السيد رشاد 40 سنة مهندس كهرباء، وسرقة محول بالمنطقة الصناعية امام مصنع سيراميك رويال والمحرر بشأنها المحضر رقم 8321 جنح قسم العبور لسنة 2014 بتاريخ 24/7/2014 بلاغ وائل السيد رشاد40 سنة مهندس كهرباء.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8360 جنح قسم العبور لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق .