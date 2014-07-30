خبير: شركات صنعت «القبة الحديدية» الإسرائيلية تعرضت لهجمات من القراصنة

قال خبير أمني مقره الولايات المتحدة، الثلاثاء، إن متسللين على الإنترنت على صلة بالحكومة الصينية سرقوا مئات الوثائق الخاصة بثلاث مؤسسات دفاعية اسرائيلية متعاقدة لبناء درع اعتراض الصواريخ المسماة «القبة الحديدية» وأنظمة تتعلق بذلك النظام بدءا من عام 2011 .

وقال جوزيف دريسل الرئيس التنفيذي لهيئة هندسة الفضاء الإلكترونية (سايبر انجنيرينج سرفيسيز) في محادثة هاتفية إن المجموعة المعروفة باسم (كومنت كرو) سرقت تصميمات للأنظمة الاسرائيلية لاعتراض الصواريخ خلال عدة هجمات في عامي 2011 و2012 .

واستهدفت الهجمات عبر الإنترنت كبرى الشركات المتعاقدة مع الجيش وهي (اليسرا جروب) و(شركة الصناعات الفضائية الاسرائيلية) و(أنظمة رفائيل للدفاعات المتطورة).

وأقامت هذه الشركات النظام الذي يحمي اسرائيل الآن جزئيا من الصواريخ القادمة من قطاع غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن أنظمة القبة الحديدية نجحت في إسقاط أكثر من 90% من الصواريخ التي تعاملت معها وتجاهلت الصواريخ التي جنحت بعيدا.

ويمثل هذا العدد نحو خمس الصواريخ التي تقول إسرائيل إن المسلحين الفلسطينيين اطلقوها باتجاه البلاد أثناء أزمة قطاع غزة.

ورفضت شركتان من الشركات التي ذكرها دريسل التعليق على ما قاله الخبير الأمني بمجال الكمبيوتر.

وقال مسؤول بالشركة الثالثة وهي أنظمة رفائيل للدفاعات المتطورة، رفض نشر اسمه، عن التقرير «لا تتذكر رفائيل حدوث مثل هذه الواقعة. قاعدة بيانات رفائيل بما فيها قاعدة بيانات الدفاع الجوي محمية إلى اقصى درجة».

رويترز