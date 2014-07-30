المرصد السوري: قنابل في حلب تقتل 13 مقاتلا مواليا للأسد

قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن قوات المعارضة في سوريا فجرت قنابل في أنفاق في حلب في وقت متأخر، الثلاثاء، فقتلت ما لا يقل عن 13 من القوات الموالية للرئيس بشار الأسد في هذه المدينة الشمالية.

وقال المرصد الذي يوجد مقره في بريطانيا إن القنابل وضعت في نفقين يمتدان أسفل الأجزاء الأثرية من المدينة بالقرب من مركز قديم للشرطة. ويستقي المرصد أخباره من شبكة من الأشخاص على الأرض في سوريا لإمداده بالمعلومات.

وأضاف المرصد قوله دونما اسهاب أن الهجوم نفذته فيما يبدو كتائب إسلامية تقاتل الأسد. وقال ان الهجوم اسفر عن مقتل جنود من القوات الحكومية وقوات أخرى تقاتل إلى جانبها.

ولم تورد الوكالة العربية السورية الرسمية للأنباء ذكرا للهجوم.