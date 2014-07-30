مسلحون يسيطرون على أهم قاعدة عسكرية في بنغازى

سقط المعسكر الرئيسى للقوات الخاصة والصاعقة، أهم قاعدة عسكرية في بنغازى (شرق ليبيا)، في أيدى مقاتلين إسلاميين مساء أمس الثلاثاء بعد معارك دامت نحو أسبوع وخلفت قرابة الستين قتيلا، كما أفادت مصادر عسكرية وإسلامية وكالة فرانس برس.

وقال مصدر عسكري لفرانس برس إن “المعسكر الرئيسى للقوات الخاصة والصاعقة في منطقة بوعطنى الواقع جنوب وسط مدينة بنغازى سقط أمس الثلاثاء في أيدى الثوار السابقين المسلحين والمنتمين لما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازى”، وهو ائتلاف لجماعات مسلحة إسلامية.

وأكد مصدر في مجلس شورى ثوار بنغازى أن “المجلس استولى على المعسكر الرئيسى للقوات الخاصة والصاعقة، إن مقاتلينا يتواجدون الآن داخل المعسكر وسينتقلون للسيطرة على المعسكرات الأخرى التي تدعم ما يعرف بعملية الكرامة “التي يقودها اللواء المنشق خليفة حفتر”.