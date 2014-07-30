أبرز العطور الراقية من "وجوه" تحتل مكانة مميزة عند المدونين

في هذه المنطقة، لا شكّ في أنّنا خبراء في مجال العطور! فسواء وضعنا عطر العود الكلاسيكيّ الخاصّ بنا أم جرّبنا عطراً جديداً من توقيع واحدة من ماركاتنا المفضّلة أم اخترنا التعطّر بالاثنين معاً، لا نخرج من المنزل أبداً من دون الرائحة التي تميّزنا!

تفتخر وجوه بأصولها كما أنّها تحبّ الروائح الشرقيّة، لكنّها تستمتع أيضاً بسحر الماركات العالميّة! لهذا السبب نحبّ أن نمزج عطورنا إلى هذا الحدّ، فنبتكر روائح مميّزة لكلّ واحد منّا. ويوماً بعد يوم، تزداد شعبيّة موضة مزج العطور بين زبائننا.

تواصلت وجوه مع اثنين من مدوّنيها المفضّلين في مجال نمط الحياة في المنطقة، وسألتهما عن روائحهما المفضّلة والعطور التي يحبّان مزجها! ولم يتردّد أيّ من مارا مصطفى من maramostafa.com أو علي البنا من thesartoriali.tumblr.com في إطلاع وجوه على أسرار العطور التي يحملانها!

وجوه: هل تذكران أوّل عطر اشتريتماه؟

مارا: لقد مضى وقت طويل على ذلك لكنّني ما زلت أذكر زجاجتي الأولى من عطر Classique من Jean Paul Gaultier. كما أنّني كنت أضع عطر Trésor من Lancôme الذي كان أحد عطوري المفضّلة!

علي البنا: أوّل زجاجة كولونيا ابتعتها كانت Le Male من Jean Paul Gaultier. ولا تزال حتّى اليوم من أساسيّات مجموعة الكولونيا الخاصّة بي.

وجوه: أيّ ماركة عطور هي المفضّل لديكما على الإطلاق؟

مارا: مئة في المئة Tom Ford!

علي البنا: Tom Ford وVersace هما المفضّلتان لديّ، لا يمكنني الاختيار بينهما!

وجوه: ما هي العطور المفضّلة لديكما حاليّاً؟

مارا: يصعب عليّ اختيار عطر واحد فقط لأنّ ذلك يقتصر على الموسم والمناخ. لكنّني دائماً ما أعود إلى بعض الأسماء من مثل:

Narciso Rodriguez – For Her

Tom Ford – Oud Wood

Thierry Mugler – Alien

Elie Saab – Le Parfum

علي البنا: عطري المفضّل على الإطلاق هو Eros من Versace.

وجوه: ما هي العطور التي تحبّان مزجها للخروج ليلاً؟

مارا: أحبّ عطور Tom Ford كلّها، وهي تمتزج جيّداً مع العطور الأخرى. فعلى سبيل المثال، عطر Tuscan Leather من Tom Ford رائع مع عطر Chanel no.5.

علي البنا: عطر Guilty من Gucci مع بضع قطرات من عطر شرقيّ أملكه منذ مدّة طويلة.

زوروا وجوه خلال شهر رمضان المبارك وجرّبوا هذه الروائح كلّها وغيرها من مجموعة العطور الواسعة لدينا! حاولوا مزج بعض عطورنا معاً، وابتكروا عبيراً مميّزاً تتفرّدون به!