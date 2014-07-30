6 قتلى على الأقل في هجومين انتحاريين بشمال شرق نيجيريا

قتل ستة أشخاص على الأقل، مساء الثلاثاء، في هجومين انتحاريين استهدفا مسجدين في مدينة بوتيسكوم بشمال شرق نيجيريا الذي يشهد هجمات باتت يومية لجماعة بوكو حرام، وفق ما نقل شهود.

واستهدف الهجوم الأول قرابة الساعة، مسجدا في الهواء الطلق يرتاده انصار حركة شيعية في حي دوغو تيبو ما أسفر عن مقتل أربعة مصلين.

واسفر الهجوم الثاني الذي وقع بعد خمس دقائق من الاول عن مقتل شخصين على الاقل في مسجد يقع في حي انغوار بولاوا.

وقال الشاهد بالارابي ضهيرو أن «انتحاريا ينتمي إلى بوكو حرام فجر نفسه في موقع المسجد العائد إلى حركة ثقافة الشيعية بعيد صلاة العشاء».

وأضاف: «نقلنا 4 جثث إلى المستشفى إضافة إلى 5 جرحى».

وأفاد شاهد آخر أن انفجارا ثانيا دوى بعيد ذلك، وقال عوال مايكوسا لفرانس برس «كنا نحاول ازالة (اضرار) الاعتداء الانتحاري في حينها حين دوى انفجار ثان».

وقال شريف عبدالله، الذي يقيم في الحي الذي يقع فيه المسجد الثاني ان الانتحاري دخل المسجد خلال الصلاة، مضيفا «شاهدت نقل جثتين خارج المسجد».

وأغلق الجيش النيجيري المدينة بعيد الهجومين وأمر السكان بملازمة منازلهم.

وتعتبر بوتيسكوم نقطة الثقل التجارية في ولاية يوبي، وسبق أن شهدت هجمات عدة شنتها بوكو حرام منذ بدء التمرد الاسلامي في نيجيريا والذي خلف عشرة آلاف قتيل على الأقل منذ خمسة أعوام.