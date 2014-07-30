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اشتباكات في «نانكارهار» بأفغانستان ومقتل نحو 60 مسلحا من طالبان

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أفادت تقارير إخبارية، الثلاثاء، بأن نحو 60 مسلحا من طالبان وستة من فراد قوات الأمن الأفغانية قتلوا في اشتباكات وقعت في إقليم «نانكارهار في شرق البلاد.

ونسبت صحيفة «كاما» الأفغانية إلى أحمد ضياء عبدالله زاي المتحدث باسم حاكم الإقليم قوله «إن الاشتباكات بدأت بعد أن استهل نحو ألف مسلح من طالبان هجمات على نقاط أمنية صباح اليوم»، مشيرا إلى أن ثمانية من أفراد قوات الأمن أصيبوا بجروح أيضا جراء الاشتباكات.

وتراجع مسلحو طالبان بعد وصول تعزيزات أمنية إلى المنطقة لدعم الجنود ضدهم. وأسفرت الاشتباكات عن إصابة نحو 40 مسلحا من طالبان. ولم تعلق جماعة طالبان حتى الآن على الأنباء.

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