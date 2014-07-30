واشنطن تعتزم بيع العراق 5 آلاف صاروخ «هيلفاير»

أعلن مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتزم بيع العراق 5 آلاف صاروخ «هيلفاير» في صفقة تبلغ قيمتها 700 مليون دولار وترمي إلى مساعدة بغداد في حربها ضد المتمردين السنة الذين سيطروا على مناطق واسعة من غرب البلاد ووسطها.

وهذه الصفقة الأكبر لصواريخ «هيلفاير» وافقت عليها وزارة الخارجية وستحال على الكونجرس ليوافق عليها بدوره.

وقالت وكالة التعاون في مجال الدفاع والامن ان هذه الصواريخ الخمسة الاف المضادة للدبابات ترمي إلى «دعم قوات الأمن العراقية في عملياتها الراهنة».

وتطلق القوات العراقية هذه الصواريخ من طائرات سيسنا.

واستبعدت الولايات المتحدة إرسال جنود إلى العراق لمساعدة الجيش العراقي في التصدي للمتمردين السنة الذين سيطروا بقيادة تنظيم «الدولة الاسلامية» المتشدد على مناطق واسعة من غرب البلاد ووسطها بما في ذلك الموصل، ثاني كبرى مدن البلاد. ولكن واشنطن ارسلت إلى العراق مستشارين عسكريين ووعدت بتسريع عملية تسليم الأسلحة وتركت الباب مفتوحا أمام إمكان تنفيذ غارات جوية في العراق.

وبحسب المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل البحري، جون كيربي، فإن الولايات المتحدة سلمت العراق في تموز/يوليو 466 صاروخ هيلفاير و780 صاروخا من هذا الطراز منذ مطلع العام.

واضاف ان بغداد ستتسلم في أغسطس 366 صاروخا مماثلا آخر.

وصورايخ «هيلفاير» التي تصنعها مجموعة «لوكهيد مارتن» يستخدمها الجيش الأمريكي خصوصا في استهداف المتمردين المرتبطين بتنظيم القاعدة في باكستان واليمن وذلك بواسطة طائرات من دون طيار.