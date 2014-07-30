«جدة التاريخية» تحتفل بالعيد على طريقة الأجداد

بدأت المنطقة التاريخية العالمية في جدة ومسارات الفعاليات تأخذ شكلاً مختلفاً مع انطلاق فعاليات «عيدنا كدا» والتي تواكبت مع اختتام «رمضاننا كدا»، وتنظمها محافظة جدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمهرجان جدة التاريخية.

ويحتفل أهل جدة وزوار العروس بممارسة أبنائهم للألعاب القديمة إذ بسطت المدارية (المراجيح) ليلعب الأطفال ويلهون، ومع الترتيبات التي تم تنظيمها ظهرت احتفالات العيد أيضاً بوجود البرزة وبها مركاز العمدة ليأخذ مكانه وموقعه مثلما كان الحال على أيام الأجداد باستقبال العمدة للوجهاء وأعيان وأهالي المنطقة، وبعد ذلك تبدأ جولات العمدة مع وجهاء وكبار الحي لمعايدة عمد الحارات المجاورة والخروج بالوجاهة الى الحارات بأناشيدهم وأهازيجهم في مشهد جميل تعبيراً عن احتفالاتهم بالعيد السعيد.

ويقدم مسرح البلد عروضه خلال أيام الاحتفالات وفعاليات الأطفال يومياً من الساعة الخامسة والنصف مساءً الى الثانية صباحا، كما تقوم إذاعة جدة بتقديم بثها المباشر في برنامج «مركاز العيد» خلال أيام العيد لفترة ثلاث ساعات ويتم خلالها استضافة الزوار وتقديم الكثير من الجوائز والهدايا على مدار الساعة.

الجدير بالذكر أن فعاليات «رمضاننا كدا» حققت نجاحاً مبهراً في الشهر الكريم، وسجلت مليون زائر.