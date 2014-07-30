أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«جدة التاريخية» تحتفل بالعيد على طريقة الأجداد

Google+ Print
«جدة التاريخية» تحتفل بالعيد على طريقة الأجداد «جدة التاريخية» تحتفل بالعيد على طريقة الأجداد

    بدأت المنطقة التاريخية العالمية في جدة ومسارات الفعاليات تأخذ شكلاً مختلفاً مع انطلاق فعاليات «عيدنا كدا» والتي تواكبت مع اختتام «رمضاننا كدا»، وتنظمها محافظة جدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمهرجان جدة التاريخية.

ويحتفل أهل جدة وزوار العروس بممارسة أبنائهم للألعاب القديمة إذ بسطت المدارية (المراجيح) ليلعب الأطفال ويلهون، ومع الترتيبات التي تم تنظيمها ظهرت احتفالات العيد أيضاً بوجود البرزة وبها مركاز العمدة ليأخذ مكانه وموقعه مثلما كان الحال على أيام الأجداد باستقبال العمدة للوجهاء وأعيان وأهالي المنطقة، وبعد ذلك تبدأ جولات العمدة مع وجهاء وكبار الحي لمعايدة عمد الحارات المجاورة والخروج بالوجاهة الى الحارات بأناشيدهم وأهازيجهم في مشهد جميل تعبيراً عن احتفالاتهم بالعيد السعيد.

ويقدم مسرح البلد عروضه خلال أيام الاحتفالات وفعاليات الأطفال يومياً من الساعة الخامسة والنصف مساءً الى الثانية صباحا، كما تقوم إذاعة جدة بتقديم بثها المباشر في برنامج «مركاز العيد» خلال أيام العيد لفترة ثلاث ساعات ويتم خلالها استضافة الزوار وتقديم الكثير من الجوائز والهدايا على مدار الساعة.

الجدير بالذكر أن فعاليات «رمضاننا كدا» حققت نجاحاً مبهراً في الشهر الكريم، وسجلت مليون زائر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية