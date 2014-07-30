محافظ الغربية: مد فترة صرف السلع على البطاقات عن يوليو حتى أغسطس

قرر اللواء محمد نعيم محافظ الغربية مد فترة صرف السلع الغذائية التي تصرف على البطاقات التموينية المقرر صرفها خلال شهر يوليو الجاري إلى شهر أغسطس المقبل، تيسيرًا على المواطنين من أبناء المحافظة للحصول على مستحقاتهم التموينية.

جاء ذلك نظرًا لتأخر ورود السلع الغذائية من شركات الجملة إلى المنافذ خلال شهر يوليو الجاري، الأمر الذي تعذر معه الـصرف لبعض الـمواطنين المـقيدين على البطاقات التموينية.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التموينية والرقابية على المحال العامة والأسواق والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومصدر ورودها والأسعار المعلنة على المنتجات.