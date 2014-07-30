طوكيو: سنعد خطة لزيارة بوتين لليابان في الخريف المقبل

أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أن الحكومة اليابانية ستعد خطة لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للبلاد في خريف هذا العام.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن سوجا – في تصريح للصحفيين – قوله إنه لم يتم بعد إنهاء الاتفاق على هذه الزيارة، إلا أن هناك خطة جارية للترتيب لها، على أن تكون على رأس القضايا المطروحة للتباحث خلالها الوضع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء تصريح سوجا ردا على تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي قال إن روسيا قبلت دعوة من اليابان، وإن طوكيو أحيطت بذلك، مضيفا أن الأمر الآن بيدها.

يذكر أن اليابان أعلنت أمس الاثنين فرض عقوبات إضافية ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، ويؤكد القرار على الأهمية التي توليها الحكومة اليابانية للتنسيق السياسي بين الدول الصناعية السبع الكبرى.

أ ش أ