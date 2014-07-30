ولي العهد نقل تحيات القائد الأعلى لمنسوبي القوات المسلحة بالشمالية

نقل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وتهنئته - حفظه الله - لأبنائه منسوبي القوات المسلحة بعيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال زيارة المعايدة التي قام بها سمو ولي العهد لمنسوبي القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية والتي أكدت رعاية سموه ومشاركته لأفراد القوات المسلحة الذين يقفون بكل جهد وإخلاص لحماية وطنهم والذود عنه في مثل هذه المناسبات المباركة لحماية ثغور المملكة وحدودها من كل من تسول له نفسه التعدي عليها.

ولدى وصول سمو ولي العهد كان في استقباله قائد المنطقة الشمالية اللواء ركن فهد بن عبدالله المطير.

وفور وصول سمو ولي العهد التقى في إحدى الخيام أبناءه ضباط صف وجنود القوات المسلحة حيث بادر سمو ولي العهد بمعايدة الجميع مبديا سعادته بلقائهم في هذه الأيام حيث أكد أنه من الحق على المسؤولين مشاركة رجال القوات المسلحة في المناطق العسكرية الاحتفال بعيد الفطر المبارك وهم قد ضحوا بفرحة العيد مع أبنائهم من أجل حماية وطنهم. عقب ذلك تناول سمو ولي العهد طعام الغداء مع أبنائه منسوبي القوات المسلحة.

ثم دعا سمو ولي العهد أبنائه الأفراد والضباط لالتقاط صورة جماعية في هذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

رافق سمو ولي العهد خلال المعايدة صاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان وأمير الفوج الثاني عشر برفحاء محمد بن عبدالله الفغم.

وقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع امس محافظة رفحاء متوجها إلى جدة بعد أن عايد منسوبي القوات المسلحة في منطقة الحدود الشمالية.

وكان في وداع سمو ولي العهد بمطار رفحاء صاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان وأمير الفوج الثاني عشر برفحاء محمد بن عبدالله الفغم ومحافظ رفحاء بدر بن إبراهيم الهزاع وقائد المنطقة الشمالية اللواء ركن فهد بن عبدالله المطير ومدير شرطة منطقة الحدود الشمالية اللواء ضيف الله العتيبي وقائد حرس الحدود بالمنطقة الشمالية اللواء فالح السبيعي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

ووصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بعد عصر اليوم إلى جدة قادما من محافظة رفحاء، بعد أن عايد منسوبي القوات المسلحة في منطقة الحدود الشمالية.

وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار قادة وضباط القوات المسلحة والحرس الوطني والأمن العام والحرس الملكي بالمنطقة الغربية، وعدد من المسؤولين.

حفظ الله سمو ولي العهد في سفره وإقامته.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد وصل امس محافظة رفحاء لمعايدة منسوبي القوات المسلحة في منطقة الحدود الشمالية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله المطار صاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية وأمير الفوج الثاني عشر برفحاء محمد بن عبدالله الفغم ومحافظ رفحاء بدر بن إبراهيم الهزاع وقائد المنطقة الشمالية اللواء ركن فهد بن عبدالله المطير ومدير شرطة منطقة الحدود الشمالية اللواء ضيف الله العتيبي وقائد حرس الحدود بالمنطقة الشمالية اللواء فالح السبيعي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وقد وصل في معية سمو ولي العهد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد غادر بحفظ الله ورعايته جدة امس متوجها إلى محافظة رفحاء.

وكان في وداع سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة.

كما كان في وداع سموه أصحاب المعالي الوزراء وكبار قادة وضباط القوات المسلحة والحرس الوطني والأمن العام بالمنطقة الغربية وعدد من كبار المسؤولين.

وقد غادر في معية سمو ولي العهد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

حفظ الله سمو ولي العهد في سفره وإقامته.