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أكثر من 20 قتيلا وعشرات المفقودين في غرق مركب قبالة سواحل ليبيا

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لقي أكثر من عشرين مهاجرا غير شرعي مصرعهم واعتبر عشرات آخرون في عداد المفقودين إثر غرق مركبهم قبالة سواحل ليبيا، كما أعلن متحدث باسم البحرية الليبية، مساء الثلاثاء.

وقال العقيد قاسم أيوب إن «دورية تابعة للبحرية أنقذت، الإثنين، 22 مهاجرا غير شرعي كانوا متعلقين بحطام مركبهم»، مشيرا إلى أنه تم أيضا انتشال اكثر من 20 جثة.

وأضاف أن الناجين أفادوا أن المركب كان يقل نحو 150 مهاجرا حين غرق قبالة سواحل الخمس، وأكد العقيد أيوب أن عمليات البحث عن الجثث أو عن ناجين محتملين لا تزال جارية.

وأضاف أن المهاجرين الذين كانوا على متن المركب يتحدرون من دول جنوب الصحراء الكبرى وكانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الإيطالية المقابلة للسواحل الليبية.

وتعتبر ليبيا من البلدان التي يقصدها ويعبرها آلاف المهاجرين الأفارقة الراغبين في الهجرة سرا إلى السواحل الأوروبية.

ويلقى مئات منهم مصرعهم كل سنة خلال عبور البحر المتوسط في ظروف صعبة نحو ايطاليا، ويبحرون من السواحل الليبية مغتنمين انعدام الاستقرار في هذا البلد.

ولقي آلاف المهاجرين مصرعهم في السنوات الماضية أثناء محاولتهم عبور المتوسط.

وبحسب روما فان اكثر من 80 الف مهاجر وصلوا منذ مطلع السنة إلى ايطاليا، ما يعني ان عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى ايطاليا هذه السنة سيفوق باشواط عددهم القياسي المسجل في 2011 والذي بلغ يومها 63 ألف مهاجر.

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