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أعضاء المجلس الوطني يشاركون في أفراح الطنيجي بالذيد

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أعضاء المجلس الوطني يشاركون في أفراح الطنيجي بالذيد أعضاء المجلس الوطني يشاركون في أفراح الطنيجي بالذيد

أقام سالم عبيد سالم الطنيجي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة خليفة سيف خليفة الطنيجي.

حضر الحفل الذي أقيم بقاعة احتفالات الذيد في الشارقة راشد بن محيان الكتبي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وسالم محمد بن هويدن الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي ومصبح بن سعيد بالقحيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي وسعيد الحافري عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق وسعيد الجاري سفير الدولة في المغرب سابقا وعدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وأعيان قبيلة الطنيجي وجمع كبير من الأهل والأصدقاء. تخلل الحفل فقرات تراثية وفنية من فرقة الحربية احتفالاً بهذه المناسبة. الشارقة - البيان

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