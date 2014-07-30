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مدينة بلطيم": المصيف كامل العدد فى ثانى أيام العيد وحجوزات الفنادق 100%

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مدينة بلطيم": المصيف كامل العدد فى ثانى أيام العيد وحجوزات الفنادق 100% مدينة بلطيم": المصيف كامل العدد فى ثانى أيام العيد وحجوزات الفنادق 100%

أكد السعيد عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ, أن المصيف كامل العدد فى اليوم الثانى لعيد الفطر المبارك, ووصلت نسبة الإشغالات بالفندق والعشش والوحدات السكنية, نسبة 100% فى سابقة الأولى من نوعها فى عيد الفطر المبارك.

وأشار رئيس مجلس مدينة المصيف, إلى أن ارتفاع نسبة الإشغال والحجوزات ,تعود لتميز مصيف بلطيم بالهدوء, وانتشار الأمن, وتوفير كافة متطلبات الحياة اليومية, وكثرة وسائل الترفيه, وتكثيف الحملات المرورية بقيادة النقيب إبراهيم فايد رئيس مرور بلطيم والمصيف، وحملات النظافة، بجانب الحملات التموينية لضبط المحال المخالفة والتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين سواء فى المحال المتعددة المطاعم والسوبر ماركات وغيرهما.

وأضاف عطية, إن تعاونا مع مديرية الثقافة بكفر الشيخ, أثمر عن إقامة احتفالات كرنفالية, وعدد من الفقرات الترفيهية المتعددة.
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