كارول سماحة تدشن حملة لتطوير المناطق العشوائية في مصر

بيروت – سيدتي نت

دشنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة انطلاق حملة لتطوير المناطق غير المخططة (العشوائية) في مصر بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة للشبكة الدولية للحقوق والتنمية، خلال احتفالية أطلقتها الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالتنسيق (GNRD) بالتعاون مع الشريك المحلي "مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان"، وذلك في صباح أول أيام عيد الفطر المبارك بمنطقة منشاة ناصر التابعة لحي حلوان بجنوب القاهرة.

وأعربت كارول عن سعادتها بتولي مهامها التطوعية في الشبكة وبزيارتها مصر كسفيرة للنوايا الحسنة، وتكلمت عن إيمانها بأن الفن رسالة يحملها الفنان لخدمة وطنه في إطار رد الجميل للناس الذين دعموه وساندوه وصنعوا شهرته، كما أشارت الفنانة إلى العلاقة الوثيقة بين الفن والتنمية وحقوق الإنسان.

وأضافت الفنانة أن العشوائيات هي إحدى أهم المشاكل التي يجب التخلص منها وإعادة تأهيل وإسكان قاطنيها، وأكدت أن عمليات التطوير والتنمية في مصر لا تنجح إلا بتغيير الواقع الإنساني لفقراء مصر الذين يشكلون الكنز الحقيقي لأي مشروع تطوير، وبناء دولة عصرية تنعم بالأمن والسلم الاجتماعي. معتبرةً أن الإنسان العربي هو رأس المال الذي تم إهماله لأعوام طويلة، وأووضحت أنه أن الأوان لإطلاق العنان لقدرات هذا المكنون والإهتمام به، مؤكدةً فى الوقت نفسه على حرصها الشديد للعمل مع الشبكة الدولية والحكومة المصرية والجهات المانحة لإيجاد ألية تعاون تُغير واقع العشوائيات فى مصر.

وتضمنت الاحتفالية قيام سماحة بزيارة عدد من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة منشاة ناصر بحلوان، وتقديم الهدايا لعشرات الأطفال والأُسر في المنطقة، وقد استقبل أهالي المنطقة الفنانة بالترحاب الشديد وتفاعلوا معها.

وتأتي حملة الشبكة الدولية للحقوق والتنمية (GNRD) في إطار التكامل مع جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني المصري الساعية إلى تطوير المناطق العشوائية وتوفير الخدمات الجيدة لسكان هذه المناطق خصوصاً بعد أن قامت الحكومة المصرية بتخصيص وزارة مستقلة للتطوير الحضاري مهمتها الأساسية تطوير المناطق العشوائية.

والجدير ذكره أن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية (GNRD) هي منظمة دولية غير حكومية، هذفها دعم وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية البشرية من خلال تبني سياسيات واستراتيجيات جديدة لإحداث تغييرات حقيقية، كما أنها تهتم بمساعدة الفئات الأكثر احتياجا في مختلف مناطق العالم.