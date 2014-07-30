تهاني النجوم الأتراك في عيد الفطر المبارك

حرص النجوم الأتراك على تهنئة أصدقائهم وجمهورهم بعيد الفطر المبارك عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي: "الفيس بوك" و"تويتر" خصوصاً ممن فضلوا قضاء عطلة العيد في بلدهم تركيا وليس في الخارج.

فماذا كتب بعض النجوم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في عيد الفطر؟

شاتاي أولسوي – أمير

عيد فطر سعيد لأمتنا التركية و للعالم الإسلامي كله.

جيم يلماز- ممثل كوميدي

عيد فطر سعيد، جعل الله كل أيامكم أعياد سعيدة وهانئة.

أوزغي ألوسوي – ممثلة

أتمنى لكم وللناس جميعاً عيد سعيد مليء بالحب والمرح.

أوزان جوفين – رستم باشا

عيد فطر سعيد، أمد يدي الكبيرة بالمحبة لكل الناس، وأنظر لكم بعين الحب.

نورجول يشلشاي- مرام

أعياد سعيدة،لا تنسوا الأطفال، ولا تتجاهلوا إعطاء الفرح والمال للأطفال الفقراء المحتاجين.

توبا أونسال – ممثلة

صباح عيد فطر سعيد للناس جميعاً، قبلاتي للأطفال والكبار.

إيمري كاراييل – عابدين

عيد فطر سعيد على الناس جميعاً، وقبلاتي للأطفال فرحة العيد وبرائته.

نجات آشلر – ممثل

عيد سعيد، الفرحة تنتظر من يستحقها هذا ما تعلمته من أستاذي فأعياد سعيدة للناس جميعاً.

بيلين كاراهان- السلطانة مريم

عيد فطر سعيد، أتمنى أن تكون كل أيامكم الجميلة مليئة بالحب والفرح.

بينار تاجان- ممثلة

عيد سعيد.

أرزوم أونان- صحرا

عيد فطر سعيد، الأعياد أيام زمان كانت أجمل وأسعد حين كنا أطفالاً، أفتقد طفولتي في الأعياد واحتفالاتنا البريئة المبهجة بها.

كيفانش كاسابالي- جميل

عطلة عيد فطر سعيدة معطرة بالحب.

آصلي إينفر- ممثلة

عيد فطر سعيد.

بيراك توزوناتاش – السلطانة ميهرونوسا

عيد سعيد.

صدف أفجي- ميرنا

عيد سعيد للجميع.

أوزغي أوزبيرنتشجي – ألما

عيد سعيد لبلدي تركيا وللجميع.

مراد يلدريم – أمير – سواش

عيد فطر مبارك.

جيزيم كاراكا- فتون

عيد سعيد لعائلتي ولأصدقائي وللجميع، ويؤسفني عدم قدرة عائلات على الإستمتاع بالعيد جراء ظروفهم الخاصة.

بيرجا أكالاي- سلوى

عيد فطر سعيد، الضحكة والفرحة تطل من أعين أحبائي وأصدقائي وعائلتي، أشكرك يا ألله.

فيرات تشيليك – مصطفى

عيد فطر سعيد.

فخرية أفجين- نجلا

أتمنى أن يحل الأمن والسلام في العالم ولو ليوم واحد. عيد فطر سعيد للجميع.