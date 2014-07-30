تهاني النجوم الأتراك في عيد الفطر المبارك

الأربعاء 30-07-2014 01:25
حرص النجوم الأتراك على تهنئة أصدقائهم وجمهورهم بعيد الفطر المبارك عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي: "الفيس بوك" و"تويتر" خصوصاً ممن فضلوا قضاء عطلة العيد في بلدهم تركيا وليس في الخارج.
فماذا كتب بعض النجوم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في عيد الفطر؟
شاتاي أولسوي – أمير
عيد فطر سعيد لأمتنا التركية و للعالم الإسلامي كله.
جيم يلماز- ممثل كوميدي
عيد فطر سعيد، جعل الله كل أيامكم أعياد سعيدة وهانئة.
أوزغي ألوسوي – ممثلة
أتمنى لكم وللناس جميعاً عيد سعيد مليء بالحب والمرح.
أوزان جوفين – رستم باشا
عيد فطر سعيد، أمد يدي الكبيرة بالمحبة لكل الناس، وأنظر لكم بعين الحب.
نورجول يشلشاي- مرام
أعياد سعيدة،لا تنسوا الأطفال، ولا تتجاهلوا إعطاء الفرح والمال للأطفال الفقراء المحتاجين.
توبا أونسال – ممثلة
صباح عيد فطر سعيد للناس جميعاً، قبلاتي للأطفال والكبار.
إيمري كاراييل – عابدين
عيد فطر سعيد على الناس جميعاً، وقبلاتي للأطفال فرحة العيد وبرائته.
نجات آشلر – ممثل
عيد سعيد، الفرحة تنتظر من يستحقها هذا ما تعلمته من أستاذي فأعياد سعيدة للناس جميعاً.
بيلين كاراهان- السلطانة مريم
عيد فطر سعيد، أتمنى أن تكون كل أيامكم الجميلة مليئة بالحب والفرح.
بينار تاجان- ممثلة
عيد سعيد.
أرزوم أونان- صحرا
عيد فطر سعيد، الأعياد أيام زمان كانت أجمل وأسعد حين كنا أطفالاً، أفتقد طفولتي في الأعياد واحتفالاتنا البريئة المبهجة بها.
كيفانش كاسابالي- جميل
عطلة عيد فطر سعيدة معطرة بالحب.
آصلي إينفر- ممثلة
عيد فطر سعيد.
بيراك توزوناتاش – السلطانة ميهرونوسا
عيد سعيد.
صدف أفجي- ميرنا
عيد سعيد للجميع.
أوزغي أوزبيرنتشجي – ألما
عيد سعيد لبلدي تركيا وللجميع.
مراد يلدريم – أمير – سواش
عيد فطر مبارك.
جيزيم كاراكا- فتون
عيد سعيد لعائلتي ولأصدقائي وللجميع، ويؤسفني عدم قدرة عائلات على الإستمتاع بالعيد جراء ظروفهم الخاصة.
بيرجا أكالاي- سلوى
عيد فطر سعيد، الضحكة والفرحة تطل من أعين أحبائي وأصدقائي وعائلتي، أشكرك يا ألله.
فيرات تشيليك – مصطفى
عيد فطر سعيد.
فخرية أفجين- نجلا
أتمنى أن يحل الأمن والسلام في العالم ولو ليوم واحد. عيد فطر سعيد للجميع.