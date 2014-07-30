وفاة سجين داخل حجز قسم شرطة ثان المنصورة

لقي سجين مصرعه داخل حجز قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، مساء الثلاثاء، بعد دخوله في غيبوبة كبدية واسترجاع دموي أدي إلى وفاته.

وقال مصدر أمني أن السجين يدعي «أحمد. خ. ع.»، 33 سنة، محتجز في قضية تبديد، قد فوجئ زملاؤه داخل الحجز بقسم الشرطة باسترجاعه دماء، وتم نقله للمستشفى ولكنه فارق الحياة.

وأضاف المصدر أن والد السجين أقر بتعاطي ابنه للمواد المخدرة، وتم استدعاء مفتش الصحة لعمل تقرير عن حالة الوفاة.

جدير بالذكر أن سجينًا آخر كان قد توفي داخل القسم أوائل هذا الشهر وكان محبوس على ذمة تبديد أيضًا.