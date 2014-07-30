بالفيديو .. فتاة تنهار بالبكاء لرؤية جيرارد

لم تتمالك فتاة مشجعه لنادي ليفربول نفسها بعد رؤية ستيفن جيرارد كابتن الفريق، لتنهار بالبكاء فرحا قبل أن تقبله.

ويتواجد جيرارد مع فريقه ليفربول في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المشاركة في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، من أجل الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهرت الفتاة باكية بشدة لمجرد رؤية جيرارد، قبل أن تلتقط معه صورة سيلفي وتحصل على توقيعه، مردده كلمة " بحبك" باستمرار.

وتعاطف جيرارد مع الفتاة بشكل كبير، وظهر متفاعلا مع الجماهير التي تواجدت في المدرجات خلال جولة ليفربول.

ويستعد جيرارد لقيادة الريدز في انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي موسم 2014 2015 بمواجهة ساوثامبتون في السابع عشر من أغسطس القادم.

شاهد .. فتاة تنهار بالبكاء لرؤية جيرارد