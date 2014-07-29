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عصابة تخطف والد النجم الأرجنتينى «تيفيز» للمطالبة بفدية مالية

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عصابة تخطف والد النجم الأرجنتينى «تيفيز» للمطالبة بفدية مالية عصابة تخطف والد النجم الأرجنتينى «تيفيز» للمطالبة بفدية مالية

تيفيز

 

إختطف مجهولون  «سيغوندو تيفيز» والد النجم «تيفيز» مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالى، في بوينس أيريس صباح الثلاثاء، بحسب ما كشفت الشرطة الأرجنتينية، التي أشارت الى أن الخاطفين اتصلوا بالعائلة طالبين فدية مالية لإطلاق سراحه.

وقد خطف سيغوندو تيفيز عندما كان يقود سيارته في مورون، إحدى ضواحي العاصمة الأرجنتينية، ليتم العثور على السيارة بعد بضع ساعات.

وقال محامي العائلة غوستافو غالاسو للصحافيين إن “العائلة تحت الصدمة، ويجب الآن انتظار كيف ستتطور القضية”.

وقد شارك  «تيفيز» الملقب بـ”الأباتشي” أو “لاعب الشعب” مع الأرجنتين في مونديالي 2006 و2010.

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