إنشاء وحدة جودة بكل جامعة لضمان سلامة التغذية لطلاب المدن الجامعية

كشف الدكتور عز الدين أبو ستيت، نائب رئيس جامعة القاهرة، ورئيس لجنة سلامة التغذية بالمدن الجامعية،عن أنه سيتم إنشاء وحدة ضمان جودة للتأكد من سلامة التغذية بكل جامعة من الجامعات الحكومية.

وشكل المجلس الأعلى للجامعات، مؤخرا، لجنة سلامة المدن الجامعية برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت نائب رئيس جامعة القاهرة، تختص بوضع تقرير لسلامة التغذية ودليل مراجعة إجراءات سلامة الغذاء، وذلك بعد تكرار حالات التسمم مؤخرا بمدن الجامعات.

> وأوضح الدكتور أبو ستيت، فى تصريحات خاصة، "أن اللجنة ستنتهى خلال أيام من تقريرها، والذى يتضمن أيضا قوائم ومعايير فحص الغذاء، ودليل لمراجعة إجراءات سلامة المدن، وكل ما يتعلق بسلامة الغذاء.

وأضاف أبو ستيت، أن الجامعات ستراجع بناء على معايير اللجنة، أوضاع مطابخ المدن الجامعية، وما هى احتياجاتها لإعداد تقاير بالفجوة بين ما هو قائم وما هو مطلوب.

>