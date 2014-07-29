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مبارك وعمر سليمان والمشير.. أسرار جديدة غداً بـ"اليوم السابع"

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يواصل "اليوم السابع" فى عدد غد الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، نشر سلسلة حلقات "مبارك.. أحلام السلطة وكوابيس التنحى"، التى يكتبها الزميل الأستاذ أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع".

وفى الحلقة التاسعة والثلاثين، تقرأ فى عدد الأربعاء أسرارا جديدة تنشر للمرة الأولى، عن علاقات توازن الأمن داخل فى فترة رئاسة مبارك، بينه والمشير طنطاوى، واللواء الراحل عمر سليمان، فضلاً عن أسباب كراهية سوزان مبارك ونجل الرئيس الأسبق جمال، للواء عمر سليمان، والمشير.

وتقرأ فى الحلقة أيضاً..
>× مبارك وعمر سليمان والمشير.. توازن الأمن.. مبارك كان يحرص على توازن أجهزة الأمن بين الجيش والمخابرات والداخلية

× مبارك شك فى أن يكون جهاز المخابرات وراء حملة ترشيح سليمان فأمر المخابرات الحربية بالتحقيق

× اللواء عمر سليمان الذى كان أقرب المقربين لمبارك لم يكن يحظى بثقة كاملة من الرئيس

× أحمد أبوالغيط: سألت عمر سليمان.. لماذا لم يتخذ مبارك قراراً برفعك كما تستحق؟.. فصمت ولم يجب

× أحمد عز احتكر الحديد والبرلمان والانتخابات.. وسمح النظام لوزراء بالبيع والشراء مع الدولة

× مبارك فى آخر زيارة له إلى أمريكا حدثه أوباما عن التغيير فغضب وأبلغ الأمريكان بذلك

× أمن الدولة أخبر مبارك بأن عمر سليمان وراء حملة «المرشح البديل»

× سوزان مبارك وجمال وزكريا كانوا يكرهون عمر سليمان وطنطاوى

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