بالصور.. فرحة أطفال شبرا بميدان المؤسسة والتقاط الصور التذكارية

شهد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة اليوم إقبالا كبيرا من الأطفال للاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك، وسادت حالة من الفرح والبهجة على وجوه الأطفال، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية بميدان المؤسسة الجديد، وأمام النافورة الجديدة وبجوار تمثال محمد على باشا الكبير.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يتوافد فيه المصريون على الحدائق العامة والمتنزهات والنوادى والميادين الهامة والرئيسية، للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

ويذكر أن ميدان المؤسسة تم افتتاحه السبت الماضى بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين وسط إجراءات أمنية مشددة وتكلفة تطوير الميدان بلغت 30 مليون جنيه.

تمثال محمد على باشا الكبير أعلى نفق السيارات بالميدان أثناء الافتتاح

البنات يلتقطون الصور التذكارية مع تمثال محمد على باشا بالميدان

الأولاد يلتقطون الصور التذكارية من أعلى تمثال محمد على باشا

طفل يلتقط صورة تذكارية بجوار تمثال محمد على باشا

تشغيل النافورة بكامل طاقتها

البنات يلتقطون الصور التذكارية حول النافورة التجميلية بالميدان

الأطفال حول النافورة التجميلية بالميدان

أكثر من 50 شابا حول النافورة ويلتقطون الصور التذكارية

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الشباب حول النافورة الجميلة بالميدان

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البنات حول النافورة ويلتقطون الصور التذكارية

شعار محافظة القليوبية وسط الميدان والنافورة

الشباب حول شعار المحافظة يلتقطون الصور

الأولاد من أعلى لوجو المحافظ يلتقطون الصور

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