أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. فرحة أطفال شبرا بميدان المؤسسة والتقاط الصور التذكارية

Google+ Print

شهد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة اليوم إقبالا كبيرا من الأطفال للاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك، وسادت حالة من الفرح والبهجة على وجوه الأطفال، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية بميدان المؤسسة الجديد، وأمام النافورة الجديدة وبجوار تمثال محمد على باشا الكبير.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يتوافد فيه المصريون على الحدائق العامة والمتنزهات والنوادى والميادين الهامة والرئيسية، للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

ويذكر أن ميدان المؤسسة تم افتتاحه السبت الماضى بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين وسط إجراءات أمنية مشددة وتكلفة تطوير الميدان بلغت 30 مليون جنيه.

تمثال محمد على باشا الكبير أعلى نفق السيارات بالميدان أثناء الافتتاح

1.jpg

البنات يلتقطون الصور التذكارية مع تمثال محمد على باشا بالميدان

G53d80836804ea.jpg

الأولاد يلتقطون الصور التذكارية من أعلى تمثال محمد على باشا

G53d80836e3306.jpg

طفل يلتقط صورة تذكارية بجوار تمثال محمد على باشا

G53d808376e3e6.jpg

تشغيل النافورة بكامل طاقتها

G53d80837cc3d2.jpg

البنات يلتقطون الصور التذكارية حول النافورة التجميلية بالميدان

G53d8083838c79.jpg

الأطفال حول النافورة التجميلية بالميدان

G53d808389d1fb.jpg

أكثر من 50 شابا حول النافورة ويلتقطون الصور التذكارية
>G53d808392e0a4.jpg

الشباب حول النافورة الجميلة بالميدان
>G53d80839b0e6f.jpg

البنات حول النافورة ويلتقطون الصور التذكارية

G53d8083a4098f.jpg

شعار محافظة القليوبية وسط الميدان والنافورة

G53d8083abd1ce.jpg

الشباب حول شعار المحافظة يلتقطون الصور

G53d8083b4d0d6.jpg

الأولاد من أعلى لوجو المحافظ يلتقطون الصور
>G53d8083bd1238.jpg


>G53d8083c1defc.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365