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مصادر بـ"الزراعة" تتهم "الحجر الزراعى" بمساندة 3 شركات لمنع تصدر البطاطس لروسيا

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مصادر بـ"الزراعة" تتهم "الحجر الزراعى" بمساندة 3 شركات لمنع تصدر البطاطس لروسيا مصادر بـ"الزراعة" تتهم "الحجر الزراعى" بمساندة 3 شركات لمنع تصدر البطاطس لروسيا

اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، الحجر الزراعى بمساندة ثلاثة شركات والتسبب فى الأزمة وتورطهم فى تصدير بطاطس مصابة بالمرض بهدف احتكار أسواق التصدير، ومنع الشركات الصغيرة من الدخول إلى السوق الروسية والأوروبية، مطالب بفتح تحقيقات ومحاسبة كل من تتسبب فى تراجع مكانة التصديرية فى البطاطس.

كما اتهمت المصادر الحجر الزراعى، فى عدم احتوائه أزمة الحظر المفروض على البطاطس المصرية لروسيا بعد وصول عدد الإصابات إلى أكثر من 21 حالة إصابة بمرض العفن البني، وبعد استئناف التصدير، ورفع الحظر المفروض على استيراده البطاطس المصرية نهاية العام الماضى، والذى بدأ فى 3 يونيو2011، بعد قبول مصر كافة الاشتراطات الروسية والسماح بخبراء روس لفحص البطاطس المصرية قبل تصديرها، حتى تضمن سلامة البطاطس من كافة الأمراض.

بينما يجتمع المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، اليوم الأحد بمدير عموم الحجر الزراعى بالمحافظات لمعرفة من ووراء حظر التصدير إلى روسيا ومحاسبته المخطأ، وفتح تحقيق عاجل لمن يثبت تورطه فى أزمة فرض الحظر الروس على البطاطس المصرية.

وكانت الهيئة الحكومية للرقابة على الحاصلات الزراعية الروسية قد أعلنت عن وقف السلطات الروسية المختصة حظر استيراد البطاطس من 11 منطقة مصرية بسبب إصابتها بالعفن البنى ابتداء من الأول من شهر مايو الحالى حتى إشعار آخر.

ياتى ذلك بعد تكليف الدكتور أحمد الجيزاوى وزير الزراعة المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، ومحمد رفعت رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى وأبو سريع محمد رئيس مشروع العفن البنى للبطاطس ببدء محادثات رسمية مع سلطات الحجر الزراعى فى موسكو الأسبوع الماضى للبحث عن أسباب الأزمة تمهيدًا لوضع حلول عملية لها لمنع تكرارها فى المستقبل بما يحقق رفع الحظر عن تصدير البطاطس المصرية لروسيا، وتبادل الخبرات الحجرية والمعلومات لضمان تطبيق الاشتراطات الدولية المعنية بالصحة النباتية.
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