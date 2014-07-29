اليوم السابع: اعترافات شباب مصريين تم تجنيدهم فى "داعش"

اعترافات شباب مصريين تم تجنيدهم فى "داعش".. تفاصيل التدريبات والتمويل بين سوريا وتركيا.. الرحلة بتأشيرة إسطنبول والخروج من الإسكندرية وبورسعيد.. "أبو عمر" تدرب فى لبنان ودخل سوريا عبر الحدود التركية.. إخوانى يروى قصة هروبه من الأمن الوطنى بالمطار.

ننفرد بتفاصيل جديدة بقضية شبكة التجسس بقيادة ضابط المخابرات القطرى

صور سليمان التى أغضبت مبارك فى أمريكا.. سر عداء سوزان وجمال لعمر سليمان والمشير طنطاوى

فريق عمل "دلع بنات": حققنا القمة رغم سخونة المنافسة

الخارجية الأمريكية: الإخوان متطرفون ونظام مرسى طائفى

"تقرير الحريات الدينية": المصريون تعرضوا للإرهاب بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة.. وشيوخ السلفية حرضوا ضد الشيعة.. و24 كنيسة تعرضت للحرق

أعضاء "الوطنى المنحل" بالصعيد يخوضون الانتخابات البرلمانية على قوائم الأحزاب.. عبد الفتاح عمر يترشح فى "نقادة" عن المصريين الأحرار.. ورشوان يبدأ الجولات بمركز "صدقا"

أخطر قصص القتل بسبب "العشق الممنوع".. 11 جريمة بشعة ما بين تمثيل بالجثث وحرقها والسم والذبح.. أغرب 500 حالة طلاق فى مصر "على أهون سبب"

إسرائيل تستهدف منازل قيادات "حماس" والقاهرة تستضيف اجتماعا للفصائل.. أوباما وكاميرون وميركل وهولاند يدعمون جهود مصر لإنهاء الحرب

الأهلى يرفض أبوتريكة القطرى.. وجاريدو يعود اليوم من إسبانيا

35 دولة على رأسها السعودية والإمارات فى مؤتمر "أصدقاء مصر".. وزير الاستثمار: لجنة وزارية للإعداد للمؤتمر.. والمرحلة تتطلب مضاعفة الفرص الاستثمارية

بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات السبت المقبل.. أماكن بـ"العلاج الطبيعى" والطب البيطرى والتمريض والحاسبات والاقتصاد والإعلام

الدب هانى "دنجوان" حديقة الحيوان يعزل زوجتيه بسبب الغيرة

مفاجأة.. عبود الزمر على قائمة اغتيالات أنصار بيت المقدس

"اليوم السابع" تنفرد بنشر تفاصيل جديدة فى قضية "التجسس القطرية".. مصادر: الخلية يقودها ضابط مخابرات قطرى وتضم فلسطينيا وسوريا ومصريا.. الضابط دخل مصر بأوراق مزورة تحمل صفة "مستثمر" لتمويل الإخوان وقلب نظام الحكم

10 شركات كبرى لتنفيذ المشروع القومى للطرق.. "الجيوشى": التعاقد بالأمر المباشر لتحقيق السرعة وبدء العمل بعد العيد

سرى للغاية.. "بيت المقدس" تخطط لاغتيال "الزمر".. ضبط قائمة بحوزة "المحسنة" تتضمن 3 قياديين بالجماعة الإسلامية

قاض بـ"الاستئناف": العفو عن الطلاب حق للرئيس فقط

تراجع حاد لـ"بورصة التحرش" وأغلب المعاكسات "لفظية".. ضبط 6 حالات فقط.. ومساعد "الداخلية": المتهمون صبية بين 16 و19 سنة.. الحملات الأمنية المشكّلة ساهمت فى تراجع الظاهرة خلال اليومين الأول والثانى لعيد الفطر المبارك

الغيرة تشعل "قلب الضرتين" على "الدب هانى".. الشباب يلتقطون الصور بجوار "الدنجوان الشهير".. وسيدة عجوز: "الرجالة كدة"

"القرد" و"برغوث" و"كرشة" أشهر "دواليب" الحشيش.. الأسعار تتضاعف بسبب زيادة الطلب.. و"القرش المغربى" يبدأ من 200 جنيه