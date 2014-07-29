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بالصور.. شباب مكافحة التحرش ينطلقون باتجاه "التحرير والكورنيش"

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انطلقت مجموعة من شباب مكافحة التحرش أمام دار الأوبرا، لبدء جولة بمنطقة التحرير وماسبيرو بكورنيش النيل، لرصد أى حالات تحرش بثانى أيام العيد.

وتمكن شباب مكافحة التحرش من رصد حالتين تحرش الأولى أمام ماسبيرو ، والثانية أسفل كوبرى أكتوبر بمنطقة بميدان عبد المنعم رياض ، وقام أعضاء الحملة بكتابة " كلمة متحرش " بالأسبراى الأحمر على ظهر المتحرشين المضبوطين لدى الحملة حتى يتم التعرف عليهم فى أى وقت من قبل أعضاء الحملة .

فيما يستكمل باقى أعضاء الحملة جولتهم بكورنيش النيل وكوبرى قصر النيل ومنطقة الأوبرا لرصد أى حالات تحرش أخرى .


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> تجمع شباب مكافحة التحرش بالأوبرا
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> انطلاقهم باتجاه التحرير والكورنيش
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> فى طريقهم إلى التحرير لرصد حالات التحرش
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> شباب مكافحة التحرش يصلون ميدان التحرير
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> يصلون الكورنيش
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> أثناء إلقائهم القبض على أحد المتحرشين
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> يواجهون المتحرشين من الصبية الذين لا تتجاوزز اعمارهم الـ12 عاما
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