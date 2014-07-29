القوات المسلحة تنعى رقيبًا استشهد في تبادل لإطلاق النار بشمال سيناء

نعت القوات المسلحة الرقيب أحمد محمد السيد، من قوات تأمين الشيخ زويد، الذي استشهد في تبادل لإطلاق النار مع تكفيريين خلال مداهمات لقوات الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع الشرطة المدنية في شمال سيناء.

وأكدت القوات المسلحة، في بيان لها نشره المتحدث العسكري العميد محمد سمير، عزمها مواصلة حربها ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية التي تهدد أرواح المصريين حتى تمام استئصالها مهما كلفها من تضحيات.

وقتل 8 تكفيريين وألقي القبض على 11 مطلوبًا أمنيًا، الثلاثاء، خلال مداهمات لقوات الجيش في شمال سيناء.. وقال المتحدث العسكري إن عناصر القوات المسلحة تمكنت الثلاثاء من مداهمة عدة بؤر للعناصر الإرهابية والتكفيرية بشمال سيناء، وأسفرت النتائج عن مقتل 8 تكفيريين نتيجة تبادل إطلاق النيران مع عناصر التأمين (منهم الفرد الذي استهدف الشهيد رقيب أحمد محمد السيد).

كما ألقت عناصر القوات المسلحة القبض على 11 مطلوبًا أمنيًا، ودمرت 3 عربات و17 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية تستغلها العناصر التكفيرية في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر التأمين، حسبما ذكر المتحدث.