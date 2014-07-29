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عبد ربه للإسماعيلي: أحتاج مستحقاتي من أجل استكمال بناء مسجد

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عبد ربه للإسماعيلي: أحتاج مستحقاتي من أجل استكمال بناء مسجد عبد ربه للإسماعيلي: أحتاج مستحقاتي من أجل استكمال بناء مسجد

طلب حسني عبد ربه من نادي الإسماعيلي قيمة مليون و 100 ألف جنيه وهي قيمة مستحقاته المتأخرة مع النادي من أجل استكمال بناء مسجد.

وتنازل عبد ربه عن باقي مستحقاته مع الدراويش ولم يتبق سوي مليون و 100 ألف جنيه كحق للاعب من النادي.

وانتهي عقد اللاعب مع الدراويش بنهاية الموسم الحالي، إلا أن مصير اللاعب مع النادي مجهولا حتى الآن.

وقال عبد ربه لـFilGoal.com: "لن أنتظر كما سبق لآخر وقت في تقديم قائمه الموسم الجديد، أريد معرفة قرار المجلس تجاهي".

و أضاف " أريد مستحقاتي المتأخرة من أجل استكمال بناء مسجد، توقف العمل به بسبب المال".

وأوضح حسنى إنه منح مسئولي ناديه مهلة أسبوع لتحديد موقفهم تجاهه لتجديد تعاقده.

وأشار عبد ربه لوجود عروضا مصرية من أجله، قائلًا: "أملك عروض من أندية داخل ، الكل يعلم إني لا أريد ترك النادي، ولكن كل ما أطلبه الحصول على مستحقاتي المتأخرة، بالإضافة لمقدم تعاقد جديد فقط".

وأكد عبد ربه أنه في حالة عدم وصول رد من جانب الإسماعيلي، فهذا يعني أن النادي لا يحتاجه، وحينها سيختار عرضا من العروض المتوفرة أمامه.

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