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الفاتيكان يؤكد موعد زيارة البابا لسريلانكا

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أكد الفاتيكان، الثلاثاء، موعد زيارة البابا فرنسيس إلى سريلانكا، حسبما قال المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية المحلية.
> وقال القس سيريل جامينى إن الزيارة ستجري في الفترة من 12 إلى 15 يناير ويمكن أن تشمل زيارة إلى منطقة النزاع السابقة في الجزء الشمالي من البلاد، التي يوجد بها مزار كاثوليكي يرجع إلى 400 عام. وأضاف أن البابا سيتوجه إلى الفلبين بعد اختتام زيارته لسريلانكا.

وقد زار عناصر من أمن الفاتيكان منطقة «مادو» (320 كيلومترا شمال العاصمة كولومبو)، لتقييم إمكانية قيام البابا بزيارتها ولكن لم يتم الإعلان عن قرارهم بعد، وفقا لزعيم الكنيسة هناك.
> يذكر أن «مادو» تقع في منطقة «منار» التي كانت تخضع لسيطرة المتمردين التاميل خلال الحرب الأهلية التي استمرت 26 عاما وانتهت في عام 2009.
> وقالت مصادر بالكنيسة إن البابا سيقضى معظم وقته في كولومبو وضواحيها.
> يذكر أن سبعة بالمائة من سكان سريلانكا البالغ عددهم 20 مليون نسمة هم من الكاثوليك.

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