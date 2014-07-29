مصرع شخص وإصابة اثنين اخرين فى مشاجرة بسوهاج‎

لقى عامل، مصرعه وأصيب اثنين اخرين فى مشاجرة بسبب مشادة علي تخفيض صوت جهاز مشغل صوتى بسوهاج.

و​كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارًا من مركز شرطة جهينة بورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول كلاً من، أبو زيد رزق بخيت 38 سنة عامل زراعي “جثة هامده”، إثر إصابته بطعن بالصدر، و طاهر أبو زيد​ رزق 16 سنة طالب “نجل الاول”، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ،و السيد فتحي شيبه 25 سنة عامل زراعي مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بالإنتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بسبب قيام الثالث بتشغيل جهاز تشغيل صوت بصوت مرتفع وعند طلب الاول والثاني منه تخفيض الصوت حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدي فيها الثالث على كلاً من الاول والثاني بالضرب واحداث اصابته باله حاده مما نتج عنه وفاة المذكور .

وضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .