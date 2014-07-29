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كاظم الساهر يحيى حفلين بمهرجان بيت الدين

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كاظم الساهر يحيى حفلين بمهرجان بيت الدين كاظم الساهر يحيى حفلين بمهرجان بيت الدين

للعام الثانى على التوالى يشارك المطرب كاظم الساهر بإحياء حفلين فى مهرجان بيت الدين بلبنان،وذلك يومى الجمعه والسبت 1،2أغسطس.

وقام كاظم أمس الإثنين عبر صفحته بموقع فيس بوك بتوجيه  رساله لمحبيه باللغتين العربيه والإنجليزيه،وكتب فيها. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك،راجين الله تعالى أن يعم الأمن والسلام على عالمنا العربي والإسلامي والعالم أجمع،كما نود أن نشكر دعمكم ومحبتكم ولولا وفاؤكم لما وصلنا لــ٧ ملايين.

يذكر ان الفنانه ماجدة الرومى أفتتحت أولى حفلات المهرجان يوم 26يونيو الماضى،وقدمت أغنيتها الجديدة “الحرية”.

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