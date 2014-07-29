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بأمر من فان جال .. تدريبات منفردة للوك شو

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بأمر من فان جال .. تدريبات منفردة للوك شو بأمر من فان جال .. تدريبات منفردة للوك شو

أمر الهولندي لويس فان جال المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، لاعب فريقه الجديد لوك شو بالتدريب منفردا من أجل أن يكون لائقا للعب مع اليونايتد.

وأنضم ظهير منتخب إنجلترا لوك شو إلى اليونايتد هذا الصيف قادما من ساوثامبتون بصفقة قدرها 30 مليون يورو.

وأكد فان جال في تصريحات نقلتها جريدة "جارديان البريطانية" أن اللاعب غير قادر حتى الآن على أن يكون على مستوي توقعه، ولذلك فسيتدرب منفردا.

وظهر شو يتدرب وحيدا في مران الفريق يوم الاثنين، وأجاب فان جال عن استفسار الصحفيين حول هذا الأمر، قائلًا: " لوك يحتاج للوقت ليكون جاهزا، هو ليس كذالك الآن، ولا يستطيع اللعب بالطريقة التي أريدها".

و أضاف " لقد تحدثت إليه ووضعت له برنامج تأهيلي، لا أعرف بالتحديد الفترة التي يحتاجها".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة إنتر ميلان ومن بعده فالنسيا خلال بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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