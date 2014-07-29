مُتحدث الجيش: مقتل 8 تكفيريين وضبط 11 خلال مداهمات بشمال سيناء

قتل 8 تكفيريين وألقي القبض على 11 مطلوبًا أمنيًا، الثلاثاء، خلال مداهمات لقوات الجيش في شمال سيناء.

وقال العميد محمد سمير، المتحدث العسكري، إن عناصر القوات المسلحة تمكنت الثلاثاء من مداهمة عدة بؤر للعناصر الإرهابية والتكفيرية بشمال سيناء، وأسفرت النتائج عن مقتل 8 تكفيريين نتيجة تبادل إطلاق النيران مع عناصر التأمين (منهم الفرد الذي استهدف الشهيد رقيب أحمد محمد السيد).

كما ألقت عناصر القوات المسلحة القبض على 11 مطلوبًا أمنيًا، ودمرت 3 عربات و17 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية تستغلها العناصر التكفيرية في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر التأمين، حسبما ذكر المتحدث العسكري.