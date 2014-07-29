مليون زائر لحديقتى الحيوان والأورمان أول وثانى أيام العيد

سجلت حديقتا الجيزة والأورمان رقمًا قياسيًا في أعداد الزوار خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث استقبلتا أكثر من مليون زائر من جميع الأعمار والأطياف.

وقال مصدر مسؤول بإدارة الحدائق بوزارة الزراعة إن أكثر رواد حديقة الحيوان من مناطق وأحياء القاهرة والجيزة، خاصة من صغار السن والأطفال بنسبة أكثر من 50%، بينما كان العدد الأكبر من الشباب والفتيات في حديقة الأرومان بنسبة أكثر من 80%، وسادت البهجة وعمت الفرحة الأرجاء، حيث انتشرت الألعاب ومهرجانات الغناء والرقص والفرق الموسيقية.

وأضاف المصدر أن الوزارة وضعت خطة لتطوير الحدائق والغابات الشجرية من أجل تشجيع السياحة الزراعية، وتتضمن أعمال التطوير المبانى الإدارية والحمامات، ومساكن الحيوانات والزاحف والمسطحات الخضراء.. بطريقة علمية وسليمة للحفاظ على الجمال الفريد الذى تتميز به.

وأوضح أن حديقة الحيوان والأورمان هما من الحدائق النباتية فى الأساس ويجب الحفاظ عليهما وعلى الأشجار الموجودة بهما، وأنه ستتم إضافة عدد من الأشجار لوصف الحياة النباتية بها، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات للأشجار الموجودة بالحديقة تشمل تاريخ زراعة هذه الأشجار والأنواع النادرة فيها بالإضافة إلي إنشاء قاعدة بيانات عامة للحدائق والمتنزهات النباتية في مصر، وذلك لعمل إكثار للأنواع النادرة والحفاظ عليها.

يذكر أن وزارة الزراعة أقامت معرض الزهور هذا العام بحديقة الأورمان وسيتم إقامته بالمتحف الزراعي العام القادم، وتعد أشجار هذه الحدائق العريقة ثروة قومية لمصر تحكي تاريخ الزراعة في أقدم بلد زراعي في العالم.