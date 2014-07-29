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أضيفي فخامة إلى إطلالتك مع أحدث المجوهرات

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أضيفي فخامة إلى إطلالتك مع أحدث المجوهرات أضيفي فخامة إلى إطلالتك مع أحدث المجوهرات

الثلاثاء 29-07-2014 15:17

في إطلالاتنا الرسمية، وللمناسبات الكبيرة والهامة بشكل خاص نحتاج الى التُزين بمجوهرات مميزة لأضفاء لمسات من الفخامة والرقي على هذه الإطلالات، لذلك اخترنا لك اليوم مجموعة رائعة قامت بتصميمها كبرى دور المجوهرات العالمية مثل Chopard، Chaumet، Bulgari، Dior، Chanel وغيرهم...  وبأشكال وألوان متنوعة ومختلفة، صُنعت من الذهب الأبيض أو الأصفر أو الوردي ورُصِّعت بالأحجار الكريمة النفيسة مثل الألماس، الياقوت، الزمرد، الفيروز وغيرهم من الأحجار، على أساور وعقود وأقراط وأساور بتصميمات رائعة وجذابة.
اختاري من هذه المجموعة ما يناسب ذوقك إن كان من ناحية التصميم، أو اللون، وتزيني بها لتجعلي إطلالتك الأجمل.

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