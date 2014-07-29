جرأة غير اعتيادية في إطلالات شيريل كول!

أثبتت المغنية الإنجليزية وعضوة لجنة التحكيم في برنامج X Factor، بنسخته الإنجليزية، Cheryl Cole أنها تمتلك جرأة غير اعتيادية في الموضة، تمثّلت مؤخّراً في ارتدائها فستانَ عرسٍ باللون الأسود. فهي لا تخشى من تجربة كلّ جديد ومبتكر في الموضة، من دون مبالغة.

إطلالاتها دائماً ملوّنة، حيويّة، وشبابيّة، وهي تنسّق ملابسها بطريقة مميّزة، خصوصاً في المناسبات غير الرسميّة، أو حين تُشارك في تصوير حلقات البرنامج الأشهر X Factor، حيث نراها تختار تنورة ذات خصر عالٍ مع قميص ملوّن، أو سروالاً عريضاً مع قميص قصير، أو فستاناً بتصميم عصريّ. وهي كثيراً ما تختار الجينز أيضاً، فتنسّقه في إطلالات جذابة وجميلة. وهي مهووسة بالأحذية، التي توجد بكميّة كبيرة جداً لدى النجمة، ما يُتيح لها أن تختار مع كلّ إطلالة الحذاءَ المناسب لها، إذ نادراً ما تنتعل زوج الأحذية نفسه مرّتين. ومؤخّراً، كانت تفضّل الأحذية ذات المقدّمات الرفيعة والكعوب المرتفعة.

ولا يقتصر التميّز في إطلالات Cole على الثياب والأحذية، إذ للحقائب أيضاً دور أساسيّ في إطلالاتها. فهي تختار تلك الصغيرة الـ"Clutch" للمناسبات الرسميّة، وتحمل الجلديّة الكبيرة، من أفخر دور الأزياء في الإطلالات اليوميّة. أمّا على السجّادة الحمراء، فهي تختار دائماً فساتين مدهشة من توقيع: Zuhair Murad، Stephane Rolland، Monique Lhuillier وغيرهم... وتختار معها أجمل المجوهرات النفيسة.

ومؤخّراً، ارتدت Cheryl فستاناً باللون الأسود من الشيفون، والمخمل، والحرير من مجموعة Ralph&Russo للـ Haute-Couture لموسم ربيع وصيف 2014، فكان اختيارها جريئاً جدّاً ومميّزاً.

اخترنا لك اليوم أجمل إطلالاتCole Cheryl لهذا العام، فما رأيك بها؟ وهل تجرئين على اختيار فستان عرس باللون الأسود؟

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