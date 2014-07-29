تأجيل حفلتي ميريام فارس وزياد الرحباني

أعلنت صفحة "الفيس بوك" الرسمية للفنانة اللبنانية ميريام فارس عن تأجيل حفلتها في مدينة الناطور - المغرب الذي كان من المقرر أن تحيها في 8 آب/ أغسطس من الشهر المقبل، وذلك بعد احتراق أحد أكبر الأسواق في مدينة الناطور حسب ما ذكرت الصفحة، فيما تمنت الفنانة للأهالي المتضررين تخطي الأزمة.

وفي السياق نفسه، تم إلغاء حفلة الفنان اللبناني زياد الرحباني التي كان من المقرر أن يحيها في 2 آب /أغسطس أي في نهاية الأسبوع الحالي، ضمن حفلات "مهرجان إهدنيات الدولي 2014"، إلا أن أسباب صحية حالت دون ذلك، حيث ذكر بيان اللجنة المنظمة للمهرجان أن عارضاً صحياً أصاب الفنان في يده اليمنى مما استدعى تأجيل الحفلة، كما اعتذرت اللجنة في بيانها من الجمهور، وأعلنت عن إمكانيتهم في استرداد ثمن البطاقات أو استبدالها بأخرى للحفلات المقبلة في المهرجان.