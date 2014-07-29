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Roman Polanski يكرّم في Locarno

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Roman Polanski يكرّم في Locarno Roman Polanski يكرّم في Locarno

الثلاثاء 29-07-2014 17:30

أعلن القيّمون على الدورة الـ 67 لمهرجان Locarno السينمائي الذي يقام في سويسرا بين 6 و 16 أغسطس المقبل، عن تكريم المخرج Roman Polanski الذي سيحضر كضيف شرف برفقة زوجته والممثلة Emmanuelle Seigner، وهي بطلة فيلمه الجديد Venus in Fur الذي سيعرض في المهرجان المذكور. يذكر أن Roman Polanski هو سيناريست ومخرج ومنتج وصل الى الشهرة من خلال مجموعة من الأفلام أصبحت كلاسيكية في تاريخ السينما أمثال Repulsion و Rosemary’s Baby و Chinatown و The Pianist الذي فاز عنه عام 2003 بجائزة أوسكار أفضل مخرج.

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