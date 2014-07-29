كاثرين زيتا جونز: أنا في فوضى تامة

"أنا في فوضى تامة" هكذا عبّرت الممثلة Catherine Zeta-Jones عن حالتها النفسية، بعد ان تأكّد تشخيص الأطباء بإصابة زوجها الممثل Michael Douglas بسرطان في اللسان عام 2010.

Catherine، التي كانت تتكلم أمام 3 آلاف طبيب، أكّدت أنّ تشخيص إصابة زوجها بسرطان اللسان من الدرجة الرابعة، تأكّد بعد ثلاث تشخيصات خاطئة من قبل الأطباء، وأردفت قائلة: "أنا تزوجت رجلاً يؤمن بالحياة، ويعمل من أجل أن يصحّح كل خطأ.. إنها المرة الأولى التي يحارب فيها من أجل حياته".

Zeta-Jones و Douglas، اللذان عادا سوياً بعد انفصال مؤقت العام الماضي، كانا حاضرين في المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لأخصائيي الرأس والعنق الخامس، ليتكلما عن التجربة التي مرّت عليهما بين العامين 2010 و2011، بعدما شفي Douglas من المرض نهائياً.

أكّد النجم خلال حديثه عن تجربته أنّه محظوظ جداً لوجوده في المؤتمر، شاكراً طاقم المستشفى الذي عالجه في نيويورك على إنقاذ حياته، بعد أن شخّص مرضه طبيب في كيبيك – كندا، عقب ثلاث تشخيصات خاطئة من أطباء أميركيين.

وكشف دوغلاس أنّ طبيبه المعالج نصحه بأن يصرّح بإصابته بسرطان الحلق، لا بسرطان اللسان، لأنّ ذلك من شأنه أن يؤثر على مسيرته المهنية، وأنّها المرة الأولى التي يكشف فيها أنّه أُصيب بسرطان اللسان.