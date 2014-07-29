بين نجوم هوليوود ها هم الأصدقاء الحقيقيون

في ظلّ المنافسة الشرسة والطبيعيّة التي يشهدها عالم الفن، قد يستغرب البعض وجود صداقات حقيقيّة وصافية بين نجوم هوليوود، بالرغم من أنّ كلّاً منهم يسعى ليكون الأفضل والأكثر شهرة وشعبية.

سبق لنا أن ذكرنا النجوم الذين يكرهون بعضهم البعض. وقد حان الآن الوقت لنُلقي الضوء على بعض الصداقات القويّة والمخلصة التي تجمع المشاهير من دون أيّ مقابل.

هذه لائحة بأبرز الثنائيّات التي تربطهم صداقة خاصّة، لا تحدّها المصالح الفنية ولا تتحكّم بها الشهرة.

Tobey Maguire و Leonardo DiCaprio : عملا معاً للمرة الأولى خلال العام الماضي، في فيلم The Great Gatsby. لكنّ علاقة الصداقة القوية التي تجمعهما بدأت في عام 1980، من دون أن تتغيّر حتى اليوم، لدرجة أنّ أطفالTobey يعتبرون Leonardo بمثابة عمّهم الحقيقي.

Matt Damon و Ben Affleck: هذان النجمان ظهرا سوياً منذ 14 عاماً في فيلم Good Will Hunting الدرامي. لكن علاقتهما غير مرتبطة أبداً بأيّ عمل فني، إذ إنهما صديقان منذ الطفولة، وقد عاشا منذ الصغر في الحيّ نفسه في مدينة كامبردج بولاية ماساشوستس.

Courteney Cox و Jennifer Aniston: اشتهرتا بفضل مسلسل Friends، الذي حقق شهرة خياليّة وواسعة حول العالم، وحافظتا على صداقتهما القوية، بعد انتهاء هذا العمل منذ 10 أعوام. Aniston كشفت مؤخّراً، خلال مقابلة صحافية، عن أنّها تقضي أغلب وقتها مع Courteney، التي تقف إلى جانبها دوماً في جميع الظروف، كما قالت إنها بالنسبة إليها الصديقة الحقيقية والوفية.

Salma Hayek و Penelope Cruz: الممثلة الإسبانية Cruz، عندما انتقلت إلى هوليوود، لم تتقرّب من أيّ أحد سوى Salma التي عرّفتها إلى المدينة. ومنذ ذلك الحين، أصبحتا صديقتين مقرّبتين. وقالت Penelope البالغة من العمر 40 عاماً، إنها و Hayek كانتا تتشاركان السرير نفسه قبل أن تؤسّس كلّ واحدة منهما عائلة.

Eva Longoria و Mario Lopez: تجمع مقدّم البرامج Mario والممثلة العالمية Eva علاقة صداقة قويّة خارج إطار العمل والمجال الفني. Longoria البالغة من العمر 39 عاماً أعلنت في وقت سابق أنها كلما احتاجت إلى مساعدة ما، تجد Lopez أمامها، وهو بالفعل محطّ ثقة وأمان بالنسبة إليها.