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غدا : “أون تي في” تنقل احتفالات المغرب بعيد جلوس الملك محمد السادس

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غدا : “أون تي في” تنقل احتفالات المغرب بعيد جلوس الملك محمد السادس غدا : “أون تي في” تنقل احتفالات المغرب بعيد جلوس الملك محمد السادس

الملك محمد السادس – ملك المغرب

تنقل قناة “أون تى فى لايف” على الهواء مباشرة، وقائع إحتفالات المملكة المغربية، بالعيد ال15 لجلوس الملك” محمد السادس” عاهل المملكة، وتشمل كلمة الملك للشعب المغربى، وكذلك الإحتفالات الشعبية، بجانب نقل وقائع إحتفالات الجالية المغربية بسفارة المملكة بالقاهرة، مع تخصيص فقرات خاصة بالحدث.

 فى سياق متصل، تستضيف القناة فى الإستديو، كلا من السفير “أحمد فتحي أبو الخير” مساعد وزير الخارجية الأسبق، والذى يحل ضيفا على “مباشر من العالم” في الثالثة عصرا، للحديث عن عيد العرش المغربي ومستقبل العلاقات المصرية المغربية، بجانب مداخلة من خلال فقرة “مباشر من العالم” مع الدكتور “تاج الدين الحسينى” أستاذ العلاقات الدولية، بجامعة محمد الخامس بالرباط،

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