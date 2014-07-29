جمال سليمان : «صديق العمر» أضاف لى الكثير

أكد الفنان جمال سليمان انه سعيدا بتجربة أدائه لشخصية الزعيم جمال عبد الناصر فى مسلسل “صديق العمر”موضحا انه تعلم منها الكثير.

وردا على ما تعرض له من إنتقادات بسبب المسلسل علق سليمان عبر صفحته بموقع فيس بوك ،وكتب.أنا سعيد بهذه التجربة التي أضافت لي الكثير و تعلمت منها الكثير.

وأضاف سليمان خطوتي الأولى في عالم التلفزيون كانت في مسلسل تاريخي يتحدث عن الشاعر العظيم طرفة ابن العبد الذي قال في معلقته”ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا و يأتيك بالأخبار من لم تزود”، وبالفعل أبدت لي الأيام ماكنت جاهلا و أتاني بالأخبار من لم أزود ، ولم أضرب له وقت موعد، يوم حفظت تلك الأبيات ومثلتها كنت ما أزال شابا صغيرا، لم أعرف أنها كانت بمثابة نبوءة سأكتشف معناها وأنا أسير في دروب الزمان.

وأكمل لقد شاءت الأقدار ان أمثل شخصيات تاريخية عدة بعد طرفة، لقد لعبت صلاح الدين و صقر قريش و ابن خلدون و ابن زيدون و سيف الدولة، بالإضافة لرجل لم يكن ملكا و لا رئيسا و لا شاعرا مشهورا، بل رجلا بسيطا من عامة الناس، لم و لن تحفل كتب التاريخ بكثير من الحديث عنه، هو أبو صالح في التغريبة الفلسطينية،ثم وصل بي المطاف لأن ألعب شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، و كانت لاعتبارات عدة التجربة الأخطر بالنسبة لي كممثل.

وواصل سليمان لكني تغلبت على خوفي ، واحتمال تعرضي لهجوم جبهات عدة لأسباب كان معظمها معلوما لي، و خضتها بما أملك من إمكانيات و ضمير نعم ضمير،لأن الموهبة وحدها ليست كافية كي تقترب من التاريخ و تعيد روايته لملايين الناس،لابد من الضمير الذي يجعلك تعطي كل عبارة كتبها المؤلف، و كل تعبير سيخرج من أعماقك كممثل حقه و مصداقيته. و خاصة عندما نتحدث عن ستينات القرن الماضي، تلك الحقبة الشائكة حيث تكسرت فيها أحلام كثيرة.

وموجها التحية لمن شاركوة العمل أضاف .تحياتي لزملائي الذين تشرفت في خوض هذه التجربة معهم. عثمان أبو لبن المخرج، و محمد ناير المؤلف، ياسر صلاح المنتج الفني، و صلاح يعقوب مدير التصوير، و أحمد عزب مهندس الديكور. محمد عشوب و محمد عبد الحميد اللذان كانا يقضيان أوقاتا طويلة كي يجعلا ملامحنا شبه وجوه الشخصيات الحقيقية. الدكتور جلال عثمان الذي لم يبخل علي بوقته الثمين كي يضبط لهجتي و يساعدني على ملامسة أقرب للزعيم الراحل. التحية والتقدير لزملائي النجوم باسم السمرة و درة وصبري فواز ونهال عنبر وسلوى محمد علي و ياسر الطبجي ومحمد البياع وأمجد عابد و محمد نصر وعاطف عمار وباسم قهار و عبد القادر المنلا وكل فنان أدى مشهدا في هذا المسلسل ، وكل فني تعب معنا كي نظهر للناس على الصورة التي ظهرنا بها.