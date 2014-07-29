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إصابة 3 عمال فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج‎

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إصابة 3 عمال فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج‎ إصابة 3 عمال فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج‎

ارشيفية

أصيب 3 عمال، فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج، وكان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة المنشاة بوقوع مشاجرة بناحية الحريزات الغربية.

بالإنتقال والفحص تبين أنها بين كلاً من، طرف أول سعد الدين .ع .ع 59 سنة عامل بالوحدة الصحية، وأحمد .ع .ن 43 سنة عامل، و جابر .ص .ع 53 سنة مزارع، و حسني .ح .أ 50 سنة عامل، وطرف ثاني حمادة .أ .أ 50 سنة عامل، و أحمد .ج .ع 21 سنة عامل، ووليد .خ .أ 18 سنة طالب، وأسامة .ح .أ 16 سنة عامل، و حمدي .ك .أ 29 سنة عامل، وناجي .ع .م 54 سنة عامل،وأحمد .ك .م 34 سنة مزارع، وحمادة .خ .أ 19 سنة عامل مصابًا بكدمة بالركبة، و محمد .هـ .م 18 سنة عامل مصاباً بكدمة وسحجة بالحوض، ومرسي .أ .ف 34 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بالرأس.

وتبين أن سبب المشاجرة لهو الاطفال، وتم ضبط طرفي المشاجرة بسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الاخر بالضرب، واحداث إصابته، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .

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