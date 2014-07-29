جريزمان ينضم لأتلتيكو مدريد لمدة 6 مواسم

إفي - أعلن نادي أتلتيكو مدريد عن قيام المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان بالتوقيع اليوم على عقده كلاعب جديد في صفوف الفريق لمدة ست مواسم مقبلة.
وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عاما والذي يبلغ طوله 1.74 متر، قد اجتاز أمس الفحص الطبي لأتلتيكو مدريد الذي ينضم اليه قادما من ريال سوسيداد.
ولعب جريزمان خمسة مواسم مع ريال سوسيداد، أحدها في دوري الدرجة الثانية، وخاض معه 202 مباراة في المسابقات الرسمية أحرز خلالها 52 هدفا.
وتألق جريزمان مع المنتخب الفرنسي في مونديال البرازيل.
وأبدى المدير الرياضي لأتلتيكو مدريد، خوسيه لويس بيريز كامينيرو "سعادته البالغة" بإتمام صفقة المهاجم الذي أكد أنه كان "ضمن الأولويات".
وقال "انه أحد أهم اللاعبين في الليجا، وقد اثبت ذلك مع ريال روسيداد، وأدائه رائع سواء على الأطراف أو تحت رأس الحربة بفضل سرعته وقوة تسديداته وهو صانع ألعاب عظيم. وانضمامه الينا نبأ كبير للغاية".
ويعد جريزمان خامس صفقة يجريها أتلتيكو استعدادا للموسم القادم، بعد تعاقده مع الحارسين ميجل أنخل مويا، والسلوفيني يان أوبلاك، والظهير البرازيل جيليرمي سيكيرا، والمهاجم الكرواتي ماريو مانزوكيتش.
وينتظر النادي تطور حالة المهاجم الأرجنتيني انخيل كوريا من جراحة قلبية للتعاقد معه