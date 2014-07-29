أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ديل بوسكي: سلوك لاعبي إسبانيا في المونديال لا غبار عليه

Google+ Print
ديل بوسكي: سلوك لاعبي إسبانيا في المونديال لا غبار عليه ديل بوسكي: سلوك لاعبي إسبانيا في المونديال لا غبار عليه

إفي - أثنى المدير الفني للمنتخب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي على سلوك لاعبه في مونديال البرازيل، الذي "لا غبار عليه"، مؤكدا أن فريقه خرج من الدور الأول لأسباب "كروية" وليس لأنه تعامل بـ"تعالي" مع منافسيه.

وشدد على أن لاعبيه حتى في الهزيمة كان سلوكهم "رائعا" على الصعيد الرياضي والمهني، نافيا أن يكون أسلوب لعب الفريق قد شهد تراجعا في الفترة الأخيرة.

كما رفض الانتقادات التي تعرض لها الوطني الذي ظهر "دون المستوى المعتاد" في مونديال البرازيل بسبب "مجموعة من الأمور الصغيرة".

وأكد أن المنتخب لم يبالغ في الاحتفال بالانتصار، ولم يصب بالجنون عندما تعرض للهزيمة، وذلك خلال كلمته أمام المشاركين في دورة "نجاح الرياضة الإسبانية وتوفير الموارد: الإدارة الذكية"، والذي تقدمه جامعة مينيديزز بيلايو الدولية بسانتاندير.

وشدد على أنه لا يسعى لـ"تقديم مبررات"، مشيرا في الوقت ذاته أن السلوك العام لعالم كرة القدم ووسائل الاعلام كان "صحيحا للغاية" مع المنتخب، الا أنه أبدى أسفه إزاء "الانتقادات الحادة للغاية"، والتي تجاوزت الجانب الرياضي.

ونفى أن يكون المناخ الذي ساد بين اللاعبين سلبيا، مشيرا "لقد كان واحدا من أفضل المعسكرات التي أقمناها".

وأشار إلى أن التصريحات التي أدلى بها لاعبوه قبل المونديال كانت تنم عن "التعقل" واحترام المنافس.

وأوضح "في هذا البلد نحن متشائمون بعض الشيء، ونميل للتهويل ويجب أن نعتد بالأمور الجيدة التي نمتلكها"، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال تتمتع بقدر من "الزعامة" في القارة الأوروبية لأننا "لا نزال أبطال أورربا"، "وسنحاول الدفاع عن اللقب الذي حققنا في كييف 2012".

وأضاف "لقد وضعونا في مكاننا (في مونديال البرازيل) والان لابد من أن نقاتل لاستعادة حلمنا"، مشيرا إلى "الوصول إلى الامتياز الرياضي لن يكون سهلا".

وأكد أن "الكثير من هؤلاء الأبطال سيرحلون" في الحقبة الجديدة، ولكن سيحل آخرون محلهم، مشيرا "لم نتكاسل في ضم اللاعبين، والان لسنا بحاجة لثورة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب