ديل بوسكي: سلوك لاعبي إسبانيا في المونديال لا غبار عليه

إفي - أثنى المدير الفني للمنتخب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي على سلوك لاعبه في مونديال البرازيل، الذي "لا غبار عليه"، مؤكدا أن فريقه خرج من الدور الأول لأسباب "كروية" وليس لأنه تعامل بـ"تعالي" مع منافسيه.

وشدد على أن لاعبيه حتى في الهزيمة كان سلوكهم "رائعا" على الصعيد الرياضي والمهني، نافيا أن يكون أسلوب لعب الفريق قد شهد تراجعا في الفترة الأخيرة.

كما رفض الانتقادات التي تعرض لها المنتخب الوطني الذي ظهر "دون المستوى المعتاد" في مونديال البرازيل بسبب "مجموعة من الأمور الصغيرة".

وأكد أن المنتخب لم يبالغ في الاحتفال بالانتصار، ولم يصب بالجنون عندما تعرض للهزيمة، وذلك خلال كلمته أمام المشاركين في دورة "نجاح الرياضة الإسبانية وتوفير الموارد: الإدارة الذكية"، والذي تقدمه جامعة مينيديزز بيلايو الدولية بسانتاندير.

وشدد على أنه لا يسعى لـ"تقديم مبررات"، مشيرا في الوقت ذاته أن السلوك العام لعالم كرة القدم ووسائل الاعلام كان "صحيحا للغاية" مع المنتخب، الا أنه أبدى أسفه إزاء "الانتقادات الحادة للغاية"، والتي تجاوزت الجانب الرياضي.

ونفى أن يكون المناخ الذي ساد بين اللاعبين سلبيا، مشيرا "لقد كان واحدا من أفضل المعسكرات التي أقمناها".

وأشار إلى أن التصريحات التي أدلى بها لاعبوه قبل المونديال كانت تنم عن "التعقل" واحترام المنافس.

وأوضح "في هذا البلد نحن متشائمون بعض الشيء، ونميل للتهويل ويجب أن نعتد بالأمور الجيدة التي نمتلكها"، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال تتمتع بقدر من "الزعامة" في القارة الأوروبية لأننا "لا نزال أبطال أورربا"، "وسنحاول الدفاع عن اللقب الذي حققنا في كييف 2012".

وأضاف "لقد وضعونا في مكاننا (في مونديال البرازيل) والان لابد من أن نقاتل لاستعادة حلمنا"، مشيرا إلى "الوصول إلى الامتياز الرياضي لن يكون سهلا".

وأكد أن "الكثير من هؤلاء الأبطال سيرحلون" في الحقبة الجديدة، ولكن سيحل آخرون محلهم، مشيرا "لم نتكاسل في ضم اللاعبين، والان لسنا بحاجة لثورة".