المتحدث باسم «آشتون»: الاتحاد الأوروبي لن يتخلى عن دوره في ليبيا

أكد مايكل مان المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أن التكتل الموحد لم يفقد دوره في ليبيا، كما أن بروكسل لن تتخل عن هذا الدور.

>وأشار مايكل مان في تصريحات له، الثلاثاء، نشرت بطرابلس، إلى أن الاتحاد الأوروبي «كان أكد أكثر من مرة أنه على المجتمع الدولي التعامل مع الملف الليبي بشكل متناسق ومتكامل تحت راية الأمم المتحدة».

>وأضاف مان، أن إعلان المبعوثين الدوليين لليبيا، والذين اجتمعوا في بروكسل الأسبوع الماضي، «شدد على الدور الأساسي للأمم المتحدة في التوصل إلى وقف إطلاق نار في ليبيا، وعلى الدعم المطلق للمنظمة الدولية»، حسب تعبيره.

>أما عن دور الاتحاد الأوروبي، فقد وصفه المتحدث بـ«الثابت والحازم»، وقال «رغم الصعوبات المتنامية في ليبيا، لا زال لدينا وفد دبلوماسي ناشط هناك وأيضاً بعثة مدنية لدعم السلطات الليبية في مجال إدارة الحدود»، وفق كلامه.

>وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يتابع الحوار مع السلطات الليبية والعديد من الأطراف الفاعلة داخل البلاد، بالإضافة إلى الأطراف الدولية وذلك من أجل البحث عن حل يؤدي إلى وقف المعارك في العاصمة طرابلس وبنغازي.

>وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود الليبية من أجل الحفاظ على العملية السياسية والوفاء بالاستحقاقات المؤسساتية الماثلة أمام السلطات.

>و أوضح أن الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الأطراف الدولية، سوف يستمر في تزويد ليبيا بالمساعدات والخبرات اللازمة من أجل التوصل إلى إقامة دولة مؤسسات مستقلة وذات سيادة.

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