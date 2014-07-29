كندا تسحب دبلوماسيها مؤقتاً من ليبيا

أكد وزير خارجية كندا جون بيرد «أن كندا سحبت مؤقتاً دبلوماسييها من ليبيا التي يمزقها الصراع بسبب مخاوف تتعلق بسلامتهم.

>وقال بيرد- في بيان نشر الثلاثاء- «بسبب تحديات وبينها مناخ الأمن الذي لا يمكن التكهن به في طرابلس، فوضنا بتعليق العمل مؤقتاً في مكتبنا في طرابلس».. مشيرا إلى أن «هذا القرار يرجع فقط إلى القلق بشأن أمن أفرادنا وليس له علاقة بعلاقاتنا الدبلوماسية القديمة والمستمرة مع ليبيا».

>واتخذت هولندا والفلبين والنمسا إجراءات لإجلاء دبلوماسييها، وأوقفت سفارات الولايات المتحدة والامم المتحدة وتركيا بالفعل العمل.

>ويتعرض مطار طرابلس الدولي منذ أكثر من أسبوعين، إلى اشتباكات مسلحة عنيفة بين ثوار الزنتان الذين يسيطرون عليه وقوات غرفة عمليات ثوار ليبيا وبعض من ثوار مصراتة ومدن الغرب الليبي، في محاولة لإخراج الزنتان من المطار الذي يقومون بتأمينه منذ تحرير طرابلس في أغسطس 2011 من قوات القذافي، وخلفت بحسب وزارة الصحة، 97 قتيلاً وإصابة 404 أشخاص.

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