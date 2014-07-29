ليبيا: اختطاف عضو بالبرلمان الليبي من قبل مسلحين مجهولين في طرابلس



>اختطف مسلحون مجهولون يستقلون سيارة، عصر الثلاثاء، بالعاصمة الليبية طرابلس ،عضو البرلمان الليبي مصطفي أبوشاقور.

>وقال عصام النعاس، المتحدث الرسمي للجنة الأمنية المشتركة بطرابلس، في تصريح صحفي له، الثلاثاء، إن مجموعة مسلحة مجهولة يستقلون سيارة قاموا باختطاف عضو البرلمان الليبي مصطفة أبوشاقور بمنطقة حي الأندلس بالعاصمة الليبية طرابلس.

>وأضاف النعاس أن المسلحين اقتادوا أبوشاقور إلى جهة غير معلومة.

>يذكر أن العاصمة الليبية طرابلس تشهد إنفلاتا أمنيا كبيرا يتمثل في اختطاف لدبلوماسيين وإعلاميين ومسئولين.

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