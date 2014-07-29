ارتفاع شهداء غزة إلى 1175 في العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 23 يوما

قالت مصادر طبية فلسطينية، عصر الثلاثاء، إن حصيلة قتلى قطاع غزة ارتفعت إلى 1175 ونحو 6900 جريح جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ 23 يوما.

> وذكرت المصادر أن 16 شخصا على الأقل قضوا في أخر التطورات إثر قصف مدفعي إسرائيلي كثيف على بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

> وأوضحت المصادر أن من بين القتلى ثمانية على الأقل من عائلة واحدة، فيما خلف القصف المدفعي الذي وصف بالعشوائي عشرات الجرحى بينهم عدد كبير بحالة الخطر.

>و قتل قيادي في الجبهة الديمقراطية اليسارية لتحرير فلسطين وعائلته في غارة إسرائيلية على منزله في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

> وقالت مصادر في الجبهة الديمقراطية إن القيادي فيها وضاح أبوعامر قتل مع زوجته وأبنائه الخمسة في قصف طائرة حربية إسرائيلية لمنزله في خان

> يونس.

> كما قتل فلسطينيان شقيقان في قصف إسرائيلي استهدف سيارة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» كانا

> يستقلانها، غرب جباليا شمال قطاع غزة.

> وذكرت مصادر طبية وشهود عيان أن طائرة استطلاع إسرائيلية قصفت سيارة تابعة لوكالة «أونروا» غرب جباليا، ما أدى لمقتل الشاب بشير الحجار

> وشقيقه الطبيب منير الحجار، اللذين كانا يستقلان السيارة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة