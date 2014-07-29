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ارتفاع شهداء غزة إلى 1175 في العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 23 يوما

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قالت مصادر طبية فلسطينية، عصر الثلاثاء، إن حصيلة قتلى قطاع غزة ارتفعت إلى 1175 ونحو 6900 جريح جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ 23 يوما.
> وذكرت المصادر أن 16 شخصا على الأقل قضوا في أخر التطورات إثر قصف مدفعي إسرائيلي كثيف على بلدة جباليا شمال قطاع غزة.
> وأوضحت المصادر أن من بين القتلى ثمانية على الأقل من عائلة واحدة، فيما خلف القصف المدفعي الذي وصف بالعشوائي عشرات الجرحى بينهم عدد كبير بحالة الخطر.
>و قتل قيادي في الجبهة الديمقراطية اليسارية لتحرير فلسطين وعائلته في غارة إسرائيلية على منزله في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.
> وقالت مصادر في الجبهة الديمقراطية إن القيادي فيها وضاح أبوعامر قتل مع زوجته وأبنائه الخمسة في قصف طائرة حربية إسرائيلية لمنزله في خان
> يونس.
> كما قتل فلسطينيان شقيقان في قصف إسرائيلي استهدف سيارة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» كانا
> يستقلانها، غرب جباليا شمال قطاع غزة.
> وذكرت مصادر طبية وشهود عيان أن طائرة استطلاع إسرائيلية قصفت سيارة تابعة لوكالة «أونروا» غرب جباليا، ما أدى لمقتل الشاب بشير الحجار
> وشقيقه الطبيب منير الحجار، اللذين كانا يستقلان السيارة.

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